У Дніпрі розпочали капітальний ремонт Селянського узвозу

На ділянці завдовжки 622 метри - від вулиці Сімферопольської до Набережної Перемоги - з’явиться нове дорожнє покриття, освітлення, зливний колектор і огороджений тротуар.

Загальна вартість робіт становить 18 мільйонів гривень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мешканці міста знали, в якому стані протягом багатьох років був цей узвіз. Останнім часом проїхати цією ділянкою дороги було практично неможливо. Ямковий або поточний ремонти тут не доцільні. Цього тижня ми взялись до капітальної реконструкції всієї ділянки, виконати роботи плануємо до першого листопада. Упевнені, що ремонт завершиться своєчасно, і дніпряни вже цієї осені оцінять його», – розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

У Дніпрі ремонтують Селянський узвіз / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Аби розпочати тут капітальний ремонт, знадобилося півтора року на розробку проєктної документації та отримання технічних дозволів. Адже на цій ділянці проходять мережі водо- та газопостачання.

Головний інженер «Спецбудмонтаж-21» Станіслав Головатий розповів, що зараз завершується демонтаж старих залізобетонних плит. Наступний етап – заміна зливної каналізації, прокладання нового дорожнього покриття, тротуарних доріжок з огорожами, встановлення освітлення та дорожніх знаків.

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«Труднощі роботи на цій ділянці полягають у складній геології місцевості, а саме – сильних ухилах і підмиваннях підземними водами. Це ускладнює монтаж дорожніх плит, передбачених проєктом. Старі плити не були між собою зварені і їх доводилося кожні два роки міняти, бо їх постійно вимивало. Наразі буде зроблена нова водостічна система дощової каналізації, яка відводитиме воду під землю. Плити, виготовлені з високої марки бетону, зварять між собою», – зазначив Станіслав Головатий.

Він додав, що під час ожеледиці рух цією ділянкою буде неможливим - і про це сповіщатимуть спеціальні дорожні знаки.