На Полтавщині вже тиждень зменшується захворюваність на COVID-19

На Полтавщині з 11 травня фіксують позитивну динаміку захворюваності на COVID-19: кількість нових випадків зменшується, а кількість тих, хто одужав - зростає.

Про це йшлося на нараді у голови Полтавської облдержадміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

«Із 11 травня пішов переломний період, коли збільшилася кількість одужавших, і зменшилася кількість хворих на COVID-19. Сьогодні одужали від коронавірусу вже 202 особи. Залишаютьcя під спостереженням медиків 52 особи», - поінформував директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

Наразі 11 хворих лікується в стаціонарах медзакладів, решта – амбулаторно. Дванадцять осіб чекають на повторне ПЛР-тестування, і є ще 16 контактних людей, які не хворіли, але мають позитивні тести на коронавірус.

В ОДА повідомили, що за час карантину на Полтавщині захворіло 66 медпраціників, 53 із яких уже одужали. Чотири медики лікується в стаціонарі, один у тяжкому стані й підключений до апарату штучної вентиляції легень. Троє перебувають на амбулаторному лікуванні, п'ять не мають ознак хвороби.

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Серед 19 адміністративних територій області, де виявлено коронавірус, найбільше хворих було у Кременчуці та Кременчуцькому районі – 137 випадків.

«Позитивна динаміка по області є, але ще трапляються підйоми захворювання. Як це було минулого тижня, коли за добу виявлено 6 нових інфікованих. Тому карантин триває і всі нові випадки інфікування треба аналізувати", – наголосив Лисак.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужало 5632 осіб, 548 померли.