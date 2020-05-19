У Коломийській лікарні троє хірургів захворіли на COVID-19 - відділення закрили

У Коломийській центральній районній лікарні троє хірургів отримали лабораторне підтвердження коронавірусної інфекції.

Про це повідомив генеральний директор КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Андрій Кошкін на місцевому телеканалі «НТК».

«В нас є лікарі, які мають ПЛР-позитивні аналізи. Їх здали планово. Вогнище інфекції було в хірургічному відділенні…Три медики, хірурги, з хірургічного відділення мають цю хворобу (COVID-19 – ред.)», - повідомив Кошкін.

Він зауважив, що COVID-19 у хірургів протікає легко. Усі перебувають вдома, приймають антивірусну терапію під наглядом сімейних лікарів. До кінця тижня планують повторно здати тест для ПЛР-дослідження.

Наразі, додав Кошкін, хірургічне відділення закрили. У приміщенні проводять дезінфекцію. Усім пацієнтам проводять тести на наявність коронавірусної інфекції. Їх перевели у відділення урології, оскільки багато лікарів з хірургії пішли на самоізоляцію.

«Поки ми лише обслуговує ургентних хворих. У разі нашої неспроможності щодо надання хірургічної допомоги, ми будемо просити інші медзаклади, щоб нам допомогли. Поки ми справляємось», - зазначив Кошкін.

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Станом на 19 травня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1235 випадках, з них 70 – летальні, понад 524 особи одужали.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.