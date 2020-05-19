Дві лікарні на Київщині через коронавірус не приймають нових хворих

Васильківська і Бородянська центральні районні лікарні припинили госпіталізацію нових хворих через виявлення коронавірусу.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закрито на госпіталізацію Васильківську центральну районну лікарню. У хворої, яка перебувала в реанімації, виявили коронавірус. Зробили ПЛР-тести 41 контактній особі. Лікарня припинила госпіталізацію нових хворих. У відділенні реанімації здійснено дезінфекцію", - повідомив Володін.

Він зазначив, що 75 пацієнтів, які перебувають у лікувальному корпусі, готуються до виписки та попереджені про необхідність ізоляції на 14 днів.

Потік пацієнтів на госпіталізацію перерозподілено в Обухівську та Фастівську центральні районні лікарні.

Також Володін повідомив, що в Бородянській ЦРЛ 17 травня лабораторно підтверджено COVID-19 у медпрацівника лікарні з ознаками гострої респіраторної інфекції. "18 травня описано коло контактних осіб з хворою та взято мазки на ПЛР дослідження у 27 з 45 контактних осіб. Сьогодні заплановано забір мазків ще у 18 контактних осіб", - сказав він.

До отримання результатів Бородянську ЦРЛ закрили на прийом нових пацієнтів. Потік пацієнтів на госпіталізацію направлено на Ірпінську центральну міську лікарню. Ірпінська ЦМЛ, яка також пройшла посилені заходи протиепідеміологічного характеру, вже поновила прийом хворих.

"Наразі медики, у яких був підтверджений COVID-19, знаходяться на самоізоляції. Проведений весь комплекс заходів дезінфікуючого характеру. Тому лікарня працює в штатному режимі", - сказав Володін.

Окрім цього, за його словами, у рамках протидії коронавірусу в області продовжують проводити заходи обсервації. "На сьогодні в заміському готельно-ресторанному комплексі "Джинтама-бриз", що в селі Глібівка Київської області, проходять самоізоляцію 167 громадян", - повідомив очільник області.