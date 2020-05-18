На Львівщині до прийому хворих на COVID-19 підключили лікарні "другої хвилі"

На Львівщині через збільшення випадків госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію до прийому таких пацієнтів залучили чотири лікарні так званої другої хвилі. Скеровано на самоізоляцію 32 особи. Знаходяться в стаціонарах 338 хворих.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

"У зв'язку зі збільшенням кількості госпіталізацій пацієнтів з підозрою на COVID-19 та деякий ріст випадків виявлення інфікування, 16 травня 2020 року прийнято рішення залучення чотирьох лікарень другої лінії до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією", - йдеться у повідомленні.

Відтак, до лікування хворих з коронавірусною інфекцією долучились Кам'янко-Бузька центральна районна лікарня, Сокальська центральна районна лікарня, Стебницька та Стрийська міські лікарні.

Як пояснив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Орест Чемерис, у медичних закладах першої лінії, які зараз надають медичну допомогу хворим з COVID-19, ще є місця для госпіталізації. Однак обласна влада хоче створити резерв місць для прийому хворих з важким перебігом захворювання.

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На Львівщині протягом минулої доби коронавірус виявили у 47 мешканців - це найбільший показник по країні. Методом ПЛР хворобу підтверджено у 24% протестованих за добу.

Скеровано на самоізоляцію 32 особи. Знаходяться в стаціонарах 338 хворих. З них 169 осіб госпіталізовано до Львівської обласної̆ інфекційної лікарні, 60 - Центру легеневого здоров'я, 47 - 8-ї міської̆ клінічніої лікарні, 58 - госпіталю ветеранів війни та репресованих, 3 - до Стрийської лікарні, 1 - Кам'янка-Бузької̆ лікарні. При цьому 26 людей перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, вісім з них підключено до апарату ШВЛ.

За увесь час епідемії COVID-19 підтверджено у 1066 осіб. Померло 30 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 206 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужало 5276 осіб, 535 випадків летальних.