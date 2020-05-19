У Кременчуку одужали від коронавірусу всі 34 медики райлікарні

У Кременчуку на Полтавщині всі 34 працівники Центральної районної лікарні, у яких виявили коронавірус, одужали.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"Станом на 19 травня весь персонал Кременчуцької центральної районної лікарні, де зафіксували спалах коронавірусу, одужав... Раніше в Кременчуцькій ЦРЛ коронавірус діагностували у 34 працівників медустанови", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні цю лікарню перевірять спеціалісти Департаменту охорони здоров'я та визначать, у якому форматі медзаклад зможе відновити роботу.

Як поінформували в ОДА, загалом в Полтавській області одужали від COVID-19 202 жителя. Кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 52 людей.

Загалом від початку карантину в Полтавській області зафіксували 264 випадки захворювання, з них 10 летальних. За добу кількість хворих не збільшилася.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 0,66%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужало 5632 осіб, 548 померли.