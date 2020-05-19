У Кременчуку одужали від коронавірусу всі 34 медики райлікарні
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.
"Станом на 19 травня весь персонал Кременчуцької центральної районної лікарні, де зафіксували спалах коронавірусу, одужав... Раніше в Кременчуцькій ЦРЛ коронавірус діагностували у 34 працівників медустанови", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні цю лікарню перевірять спеціалісти Департаменту охорони здоров'я та визначать, у якому форматі медзаклад зможе відновити роботу.
Як поінформували в ОДА, загалом в Полтавській області одужали від COVID-19 202 жителя. Кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 52 людей.
Загалом від початку карантину в Полтавській області зафіксували 264 випадки захворювання, з них 10 летальних. За добу кількість хворих не збільшилася.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 0,66%.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужало 5632 осіб, 548 померли.