У Кременчуці серед 8 нових виявлених хворих на COVID-19 - медики і заступник мера

У Кременчуці протягом минулої доби виявили ще вісім випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих - двоє медиків і заступник міського голови.

Про це йшлося на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"Учора у Кременчуці було виявлено 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, серед них пацієнти з пневмоніями, двоє медичних працівників лікарні «Правобережна» і заступник міського голови", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється коло контактних осіб та можливі шляхи зараження.

Інформують, що іще одного хворого на COVID-19 виявлено серед працівників одного з підприємств Кременчука, але він мешканець Кременчуцького району. Це вже не перший випадок виявлення COVID-19 серед працівників цього підприємства. Міський голова Віталій Малецький звернувся до Кременчуцького міськрайонного лабораторного центру з проханням вжити всіх відповідних заходів, щоб зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції в колективі.

Щодо виконавчого комітету Кременчуцького міської ради Малецький зазначив, що у виконкомі від дня виявлення першого випадку COVID-19 у Кременчуці було запроваджено суворі карантинні заходи, постійно проводиться температурний скринінг, контролюється дотримання соціальної дистанції, наявність засобів індивідуального захисту, дезінфекція рук та приміщень.

Як повідомила заступник міського голови Ольга Усанова, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 18 дорослих та 8 дітей, у 1 пацієнта при амбулаторному зверненні вперше виявлено пневмонію.

У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом "пневмонія" перебуває 29 пацієнтів. У трьох - тяжкий перебіг хвороби, у двох із них підтверджено COVID-19, одному виставлено підозру щодо захворювання на коронавірусну інфекцію, очікуються результати ПЛР-тестування. Двоє пацієнтів у важкому стані підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії у Кременчуці проведено 423 дослідження експрес-тестами, за вчорашню добу проведено 4 такі дослідження, вони показали негативний результат.

До Полтавського обласного лабораторного центру за минулу добу на ПЛР-дослідження направлено 40 зразків біологічних матеріалів. Вчора отримали 44 результати, очікується ще 109.

На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 66 пацієнтів вже одужали, 10 лікуються у стаціонарах міських лікарень, 19 амбулаторно.

Cтаном на ранок 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.