У Кременчуці серед 8 нових виявлених хворих на COVID-19 - медики і заступник мера

У Кременчуці серед 8 нових виявлених хворих на COVID-19 - медики і заступник мера

Укрінформ
У Кременчуці протягом минулої доби виявили ще вісім випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих - двоє медиків і заступник міського голови.

Про це йшлося на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"Учора у Кременчуці було виявлено 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, серед них пацієнти з пневмоніями, двоє медичних працівників лікарні «Правобережна» і заступник міського голови", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється коло контактних осіб та можливі шляхи зараження.

Інформують, що іще одного хворого на COVID-19 виявлено серед працівників одного з підприємств Кременчука, але він мешканець Кременчуцького району. Це вже не перший випадок виявлення COVID-19 серед працівників цього підприємства. Міський голова Віталій Малецький звернувся до Кременчуцького міськрайонного лабораторного центру з проханням вжити всіх відповідних заходів, щоб зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції в колективі.

Щодо виконавчого комітету Кременчуцького міської ради Малецький зазначив, що у виконкомі від дня виявлення першого випадку COVID-19 у Кременчуці було запроваджено суворі карантинні заходи, постійно проводиться температурний скринінг, контролюється дотримання соціальної дистанції, наявність засобів індивідуального захисту, дезінфекція рук та приміщень.

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Як повідомила заступник міського голови Ольга Усанова, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 18 дорослих та 8 дітей, у 1 пацієнта при амбулаторному зверненні вперше виявлено пневмонію.

У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом "пневмонія" перебуває 29 пацієнтів. У трьох - тяжкий перебіг хвороби, у двох із них підтверджено COVID-19, одному виставлено підозру щодо захворювання на коронавірусну інфекцію, очікуються результати ПЛР-тестування. Двоє пацієнтів у важкому стані підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії у Кременчуці проведено 423 дослідження експрес-тестами, за вчорашню добу проведено 4 такі дослідження, вони показали негативний результат.

До Полтавського обласного лабораторного центру за минулу добу на ПЛР-дослідження направлено 40 зразків біологічних матеріалів. Вчора отримали 44 результати, очікується ще 109.

На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 66 пацієнтів вже одужали, 10 лікуються у стаціонарах міських лікарень, 19 амбулаторно.

Cтаном на ранок 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.

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