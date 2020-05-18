На Донеччині з 40 медпрацівників, які захворіли на COVID-19, одужали 19

У Донецькій області з 40 медичних працівників, захворівших на COVID-19, наразі вже одужали 19 осіб, а 21 - продовжують лікування.

Про це 18 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всього з моменту реєстрації хворих на COVID-19 було 40 медичних працівників. Станом на сьогодні 19 медичних працівників одужали. Решта лікується, з них 4 - знаходяться у стаціонарі, а інші лікуються амбулаторно, стан їх більш задовільний», - сказав Педенко.

Він додав, що за результатами останніх ПЛР-досліджень одужали 2 медичних працівники – з Маріуполя та Бахмута.

Як повідомлялося, із загальної кількості - 40 захворілих на COVID-19 медичних працівників більшість, а саме 34 особи – це медпрацівники з міста Маріуполь.

Там в обласній лікарні інтенсивного лікування був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина захворювання на COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати на цю хворобу пацієнтів і працівників відділень, в яких він перебував.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.

У Донецькій області на COVID-19 захворіла 131 особа, з яких 4 померли, 47 – одужали, а решта ще лікуються.