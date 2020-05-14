У лікарнях Донеччини 97,8 % ліжко-місць для хворих на COVID-19 залишаються вільними

У лікарнях Донецької області підготовлено 988 ліжко-місць для розміщення хворих на грип та коронавірусну хворобу COVID-19, наразі вільними залишаються 97,8 % ліжок.

Про це 13 травня повідомив сайт Донецької ОДА з посиланням на начальника комунального закладу охорони здоров'я «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Юлію Гудино.

«У лікарнях Донецької області підготовлено 988 ліжко-місць для розміщення хворих на грип та коронавірусну хворобу COVID-19. Станом на 13 травня вільними залишаються 97,8 % ліжок», - йдеться у повідомленні.

За словами Гудино, наразі у закладах охорони здоров'я лікування проходять 22 пацієнти, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, інші хворі знаходяться вдома, їх стан характеризується як легкий.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки. У Донецькій області захворіли на COVID-19 100 людей, з яких 3 померли, 31 – одужали, а решта ще лікуються.