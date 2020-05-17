У Кам’янці-Подільському на самоізоляцію пішло усе відділення перинатального центру

На Хмельниччині через коронавірус, який виявили в однієї з медсестер закладу, все відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.

Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич у Facebook.

"Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно", - написав Сімашкевич.

За повідомленням мера міста, йдеться про обстеження близько 50 працівників відділення.

Нагадаємо: станом на ранок 17 травня на Хмельниччині виявлено 253 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в Україні станом на ранок зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.