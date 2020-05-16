Спалах COVID-19 на Хмельниччині: у Шепетівському районі заборонили відвідуваня храмів

У Шепетівському районі Хмельниччини, де зафіксовано спалах коронавірусу у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ (МП), заборонили релігійні служби за участю прихожан та відвідування храмів усіх конфесій.

Таке рішення прийняла районна комісія з питань ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Шепетівської райдержадміністрації.

"Заборонити з 16 травня 2020 року відвідування та проведення будь-яких заходів служителями релігійних установ усіх конфесій (всередині приміщень та біля них), що передбачають наявність відвідувачів/прихожан", - йдеться у документі.

Шепетівському відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області доручено встановити цілодобовий пересувний пост навколо території Свято Різдва Богородиці Городищенського чоловічого монастиря для контролю за дотриманням карантинних обмежень. Правоохоронці також повинні забезпечити жорсткий контроль за дотриманням вищезазначених обмежувальних заходів, а при виявленні порушень – притягнення винних осіб до відповідальності.

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Таке рішення прийняте з метою локалізації та ліквідації спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в межах Шепетівського району у зв'язку із виявленням 12 підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, беручи до уваги, що усі хворі є працівниками та служителями Городищенського чоловічого монастиря.

Як повідомляє пресслужба Шепетівської міської ради, коронавірус виявили також у двох парафіянок Городищенського монастиря УПЦ (МП), де стався спалах COVID-19

"Підтверджено 2 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Обоє є прихожанами Городищенського монастиря. З них одна жінка перебуває на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні, друга лікується амбулаторно, на самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових. Одужали 4906 пацієнтів, 497 випадків закінчилися летально.