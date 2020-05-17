На Рівненщині - 26 нових випадків коронавірусу

Станом на вечір 17 травня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook оперативний штаб при Рівненській ОДА.

"Це 6 мешканців з Рокитнівського району (у селах Березове (4), Єльне (1) та Глинне (1); 13 з м.Рівне; 2 з Рівненського району (с.Зоря та смт Клевань); 2 з Сарненського району (села Довге та Констянтинівка); 2 з Гощанського району (села Ясне та Бугрин);1 з м.Здолбунів. Вік хворих від 8 до 82 років", - зазначається у повідомленні.

Всього у Рівненській області наразі 1167 випадків захворювання на коронавірус. З них – 85 дітей (7%) та 247 медичних працівників (21%). Через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 28 людей.

Подолали COVID-19 уже 352 людини. Сьогодні одужало 5 рівнян.

На перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я 192 зразки. Всього за період спалаху коронавірусу на Рівненщині досліджено 9518 зразків.