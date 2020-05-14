Міністр назвав головні завдання з протидії COVID-19 на Рівненщині

Пом’якшення карантину вимагає від місцевої влади таких кроків, які б не допустили подальшого поширення коронавірусу в регіонах.

Цю тезу озвучив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час сьогоднішньої поїздки на Рівненщину, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Лібералізація карантинних заходів вимагає від влади певних зусиль як на державному рівні, так і на місцевому. Серед головних – це збільшення ПЛР-обстеження для контактних осіб і для медиків. Адже зараз уряд дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину. Також є важливою реакція місцевої влади на спалахи вірусної інфекції", - наголосив Чернишов.

Нині на Рівненщині COVID-19 діагностовано у понад тисячу пацієнтів, з них вже 255 одужали. Медичну допомогу хворим на коронавірус на сьогодні надають п’ять закладів "першої" хвилі. Резерв підготовлених закладів є. Разом з тим, в області спостерігається масове поступлення зразків біоматеріалу на дослідження. Це пов’язано, зокрема, із відновленням планових госпіталізацій, тестуванням прикордонників та ув’язнених. Наразі область має близько 26 тисяч реагентів для досліджень.

"Рівненщина входить в трійку лідерів за обсягами ПЛР-досліджень. Водночас роботу в цьому напрямку будемо інтенсифікувати ще. Наразі для збільшення лабораторних потужностей задіяно спеціалістів чотирьох установ області, які забезпечують потреби лікувальних закладів у тестуванні пацієнтів. Плануємо докуповувати тест-системи за обласні кошти", - зазначив голова ОДА Віталій Коваль.

Ще одним кроком з недопущенням поширення коронавірусної інфекції є локалізація спалахів на місцевому рівні.

"Такі заходи показали свою ефективність. У населених пунктах, де є спалахи, встановлюють КПП. Перше село Тинне, яке було локалізоване трьома блок-постами, уже розблоковане. Населений пункт повернувся до звичного режиму. Аналогічні заходи здійснюються в інших населених пунктах, де є найбільші спалахи хвороби. Це село Зоря Рівненського району та Рокитне на Рокитнівщині", - додав Коваль.

Як повідомляло агентство, сьогодні на Рівненщині перебуває з робочою поїздкою міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.