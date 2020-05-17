Буковина отримає на початку тижня 5,6 мільйона для доплат медикам – Степанов

У понеділок, 18 травня, Чернівецька область отримає 5 млн 600 тис. гривень для виплат надбавок медикам, які лікували хворих на коронавірус.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До нас 14 травня звернулася Чернівецька ОДА, що в них виникли певні проблеми з фінансуванням, що необхідна сума коштів - 5 млн 600 тис. гривень. Міністерство охорони здоров’я миттєво відреагувало, були проведені необхідні консультації з Міністерством фінансів, узгоджена позиція, будуть виконані певні технічні моменти, які називаються «наближення бюджетних асигнувань», і в понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область, щоб усі виплати були здійснені», - повідомив Степанов, запевнивши, що медикам не варто хвилюватись з приводу виплат.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.