На Вінниччині за добу зафіксували три смерті від COVID-19

У Вінницькій області за минулу добу зафіксували три смерті пацієнтів з COVID-19, загальна кількість летальних випадків у регіоні сягнула 11.

Відповідні дані містяться у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Як зазначається на інтерактивній карті апарату РНБО, станом на 10:00 неділі, 17 травня, кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 у Вінницькій області сягнула 11, за останню добу померли троє людей.

З початку епідемії в області зафіксовано 1069 підозр на коронавірус, у 715 осіб діагноз підтвердився. За останню добу тестування методом полімеразної ланцюгової реакції підтверджено 15 нових випадків COVID-19.

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Станом на ранок неділі одужали в області 385 осіб (за добу – 21 людина), або 54% від загальної кількості хворих. Продовжують хворіти 319 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксовано 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.