На Вінниччині за добу зафіксували три смерті від COVID-19
Відповідні дані містяться у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.
Як зазначається на інтерактивній карті апарату РНБО, станом на 10:00 неділі, 17 травня, кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 у Вінницькій області сягнула 11, за останню добу померли троє людей.
З початку епідемії в області зафіксовано 1069 підозр на коронавірус, у 715 осіб діагноз підтвердився. За останню добу тестування методом полімеразної ланцюгової реакції підтверджено 15 нових випадків COVID-19.
Станом на ранок неділі одужали в області 385 осіб (за добу – 21 людина), або 54% від загальної кількості хворих. Продовжують хворіти 319 людей.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксовано 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.