На Вінниччині від коронавірусу помер священник УПЦ МП

На Вінниччині зафіксовано сьому смерть від коронавірусу – помер 49-річний священник УПЦ МП, COVID-19 діагностували у його дружини і трьох дітей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

«Сьогодні зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня. Це 49-річний мешканець Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання. Це священнослужитель», - розповів Томин.

За його словами, родина померлого також інфікована - COVID-19 виявили у його дружини, а після повторного тестування – у трьох дітей.

Вінницька єпархія УПЦ МП висловила співчуття матушці та дітям, а також духовенству і прихожанам храму святого священномученика Володимира митрополита Київського у місті Вінниця, де за життя священик був настоятелем. Митрополит Вінницький і Барський Варсонофій подякував «усім лікарям, які в останні дні боролися за життя клірика нашої єпархії».

В Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби.

На Вінниччині станом на 14 травня зафіксовано 654 випадки захворювання на коронавірус, з них у Вінниці – 354.

Фото: eparhia.vinnica.ua