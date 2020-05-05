На Хмельниччині родина священника та церковний хор відмовилися перевірятися на COVID-19

У Красилівському районі Хмельниччини родина священника і учасники церковного хору, у яких підозрюють коронавірус, відмовилися від аналізу на COVID-19 і перебувають на самоізоляції під наглядом поліції.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної держадміністрації.

Сім’я священника з Красилівського району та члени церковного хору, що відмовились від обстеження, перебувають на самоізоляції під наглядом поліції", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області на самоізоляції перебуває 841 особа за приписом лікарів. Їм надається допомога у доставці продуктів харчування та предметів першої необхідності.

На 10.00 год. 5 травня всього з початку епідемії на території Хмельниччини підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 129 осіб, у тому числі у 14 дітей (3 нових захворювання) та у 18 медичних працівників.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.