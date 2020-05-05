Від COVID-19 помер киянин, який відвідував монастир УПЦ МП на Хмельниччині

У Хмельницькій міській інфекційній лікарні від коронавірусної інфекції помер 45-річний киянин. Відомо, що він відвідував Головчинецький монастир УПЦ МП, де було зафіксовано спалах COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної держадміністрації.

"За добу маємо один летальний випадок. Помер чоловік, 45 років, житель міста Київ, приїжджав з сім’єю до родичів в Старосинявський район, відвідував Головчинецький монастир, захворів 02.05.2020 року, був госпіталізований до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Захворювання і летальний випадок зареєстровані за місцем виявлення, в Старосинявському районі", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області зафіксовано сім летальних випадків: у місті Хмельницький, в Шепетівському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Летичівському, Кам’янець-Подільському та Старосинявському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня 2020 року Хмельницьким лабораторним центром було виявлено п'ять випадків коронавірусу у Свято-Преображенському жіночому монастирі в селі Головчинці Летичівського району Хмельниччини. Були інфіковані три монахині, священник і послушник. У Летичівській РДА інформували, що доступ сторонніх осіб до монастиря обмежили.

Станом на 09:00 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.

Фото: ua.igotoworld.com