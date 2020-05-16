У Львові попрощалися з військовим, який загинув під час навчань у зоні ООС

У Львові поховали 30-річного військового Андрія Супрігана, який 13 травня загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"Сьогодні, 16 травня, Львівщина попрощалась із випускником Львівського ліцею імені Героїв Крут, а також випускником Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Андрієм Супріганом. Військовослужбовець загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Прощання відбувалось у Гарнізонному храмі Св. Петра та Павла. Поховали Героя Андрія Супрігана на Личаківському кладовищі.

Як повідомляв Укрінформ, заступник командира майор Супріган Андрій Валерійович служив у окремому загоні спецпризначень. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь у бойових діях на Сході України.

У соцмережах повідомляли, що майор Супріган та сержант Дмитро Кузьменко загинули під час навчань у зоні ООС, коли відпрацьовували десантування у воду. Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак розпорядився всебічно розслідувати причини, які призвели до загибелі військовослужбовців.