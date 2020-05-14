Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі від кулі снайпера

На Донбасі у середу від кулі снайпера загинув боєць із Вінниччини Олександр Карпика.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Вінниччина понесла чергову втрату: в зоні ООС загинув боєць Олександр Карпика. Старший солдат Олександр Карпика 1996 р.н. загинув вчора, 13 травня, під час виконання службових обов’язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області. Військовослужбовець отримав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час оперативного втручання, на жаль, не вдалося врятувати життя бійця», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі дата і час поховання загиблого військовослужбовця уточнюються.

Як повідомила у дописі на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Лариса Білозір, Олександр Карпика загинув внаслідок ворожих обстрілів під Катеринівкою (Золотівська міська рада) на Донеччині.

Карпика служив у 30-й бригаді Новоград-Волинської військової частини, в армії - чотири роки. 24-річний боєць мешкав у с. Буди Тростянецького району, ще не був одружений.

У ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинув 161 вінничанин, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій.