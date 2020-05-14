Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць ЗСУ

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч Катеринівки загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям.

У штабі повідомили, що українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Авдіївки противник двічі вів вогонь – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти задіяли міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Фото: ООС.