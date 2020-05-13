Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Катеринівки, поранений боєць

На Донбасі внаслідок обстрілу російськими окупаційними силами позицій українських захисників біля Катеринівки один військовослужбовець дістав поранення.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 13 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, біля населеного пункту Катеринівка противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення.

Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

«Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua