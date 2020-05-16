На Київщині вже 1143 випадків коронавірусу, за добу – 49

У Київській області 16 травня офіційно підтверджено 1 143 випадків захворювання на коронавірус, за добу 49 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 16 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 143 випадків захворювання на коронавірус, з них у 97 дитини та 190 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 49 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині на стаціонарному лікуванні перебуває 201 особа, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 942 особи. Вже одужало 206 людей, у тому числі 18 дітей.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3 511 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 61 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5 604 контактними особами.

Станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.