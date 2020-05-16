Ректора вишу в Харкові затримали на хабарі у 300 тисяч

Поліцейські затримали ректора одного з харківських вишів за вимагання 300 тисяч гривень від підприємця.

Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції.

«Поліцейські встановили, що ректор та проректор одного з харківських вишів вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 300 тисяч гривень за надання згоди на оренду приміщень університету. Посадовці вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затримання проводили працівники Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. У приміщенні університету проведено обшук.

Правоохоронці встановили, що квитанцію про переказ грошей на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор.

Ректора та проректора затримано в порядку ст. 208 КПК. Їм інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: npu.gov.ua