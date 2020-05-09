Депутата райради Полтавщини затримали на хабарі у $160 тисяч

Правоохоронці затримали депутата Полтавської райради, який одержав хабар у розмірі 160 тисяч доларів США.

Про це у Facebook повідомляє Офіс генпрокурора.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області, за оперативного супроводу СБУ, Нацполіцією затримано депутата Полтавської районної ради після одержання 160 тис. дол. неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з двома особами вимагав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення посадовцями Держгеокадастру в області про видачу 50 дозволів на виготовлення проєктів землеустрою на ділянки загальною площею майже 100 га.

За місцем проживання та роботи фігурантів, у їхніх автомобілях та в адмінбудівлі Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області проведено обшуки.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому й повідомлення депутатові та двом іншим особам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).