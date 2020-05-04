Керівник закарпатського відділення АМКУ "погорів" на хабарі
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області затримано голову Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, посадовець вимагав від приватного підприємця 3 тисячі доларів за зменшення штрафних санкцій під час вирішення питання про його притягнення до адмінвідповідальності.
Окрім того, як зазначається, за цю ж суму посадовець обіцяв надалі не втручатись у господарську діяльність фірми під час участі у конкурсних торгах.
Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем хабаря розміром 1100 доларів, після чого його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти вилучено.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, оперативний супровід - Управління cтратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції.
Фото: gp.gov.ua