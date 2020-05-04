Керівник закарпатського відділення АМКУ "погорів" на хабарі

Правоохоронці затримали на Закарпатті на хабарі голову обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області затримано голову Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав від приватного підприємця 3 тисячі доларів за зменшення штрафних санкцій під час вирішення питання про його притягнення до адмінвідповідальності.

Окрім того, як зазначається, за цю ж суму посадовець обіцяв надалі не втручатись у господарську діяльність фірми під час участі у конкурсних торгах.

Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем хабаря розміром 1100 доларів, після чого його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти вилучено.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, оперативний супровід - Управління cтратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Фото: gp.gov.ua