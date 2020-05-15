Одеська облрада вирішила частково компенсувати витрати аграріїв через посуху

На 34 сесії, ящо відбулася у п'ятницю, 15 травня, Одеська облрада ухвалила рішення про внесення змін до обласної Програми розвитку агропромкомплексу на 2019-2023 роки.

Проєкт рішення готували фахівці Управління аграрної політики облдержадміністрації спільно з профільною депутатською комісії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За підрахунками фахівців, внаслідок посухи аграрії Одещини втратять більше половини врожаю озимих, а в південних районах можуть загинути посіви більш як на 70% угідь. Загальні збитки агрофірм можуть досягти 15 млрд грн. Частково компенсувати збитки маємо виділенням коштів з обласного бюджету. Однак область не впорається з такою масштабною проблемою власними силами - необхідна термінова допомога від держави", - зазначив керівник Управління аграрної політики ОДА Іван Петрів.

За його словами, фермери Одещини посіяли цьогоріч озимі культури майже на 12 мільйонах гектарів, в тому числі пшеницю - на 852 тис. га, ячмінь - на 580 тис. га. Однак у південних районах Одещини, за даними Гідрометцентру, торік зафіксовано 331 мм опадів, що в 3,6 рази менше норми. Ще більше погіршилася ситуація внаслідок засушливої весни та заморозків. Через природні катаклізми аграрії втратять 52% врожаю озимих: 40% озимої пшениці, 80% озимого ячменю і 75% ріпаку.

Петрів акцентував, що очікувані валові збори озимих зернових складуть близько 1-1,2 млн тонн - у 3,5 рази менші в порівнянні з 2019 роком. Розроблена фахівцями та депутатами обласна програма підтримки аграріїв передбачає часткову компенсацію вартості електроенергії, яку доведеться витратити на подачу води для зрошення угідь, та вартості придбання сільгосптоваровиробниками базового насіння сільськогосподарських культур вітчизняної селекції.

Як зазначив голова облради Сергій Паращенко, обласна рада розраховує на підтримку аграріїв з боку Кабміну України.

"Якщо ж наші звернення будуть проігноровані, ми готові провести виїзне засідання прямо під стінами Кабміну, щоб донести до влади заклики про допомогу", - наголосив головуючий на сесії.

Напередодні відкриття 34-ї сесії зі станом посівів на ланах Одещини ознайомився заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, який запевнив керівників області, що провідні фахівці відомства протягом найближчих днів розроблять алгоритм дій для надання підтримки аграрному сектору економіки Одеської області.

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Сесія ухвалила проєкти рішень «Про внесення змін до рішення облради «Про затвердження регіональної Програми розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна Одещина», «Про затвердження регіональної програми розвитку водного господарства Одеської області на період до 2021 року» та низку інших рішень.