Через посуху влада Одещини просить уряд та банки підтримати аграріїв

Через засуху, що спричинила загибель значної частини посівів зернових культур, керівництво Одещини звернулося до уряду та державних банківських установ з пропозицією відтермінувати погашення кредитів або надати пільгові умови для сільгоспвиробників, що постраждали від посухи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook , пославшись на голову ОДА Максима Куцого, який провів 13 травня зустріч з аграріями Болградського району.

"Фермери кажуть, що такої посухи на Одещині не було з часів голодного 1947 року. Окрім викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу, Одеська область перебуває на грані ще однієї критичної та дуже небезпечної ситуації - загибелі півмільйона гектарів озимих через посуху. Це більше 50% від усіх посівів в регіоні", - зазначив Куций.

За словами очільника ОДА, агропідприємствам Бесарабії загрожує банкрутство, а бюджету - значна нестача коштів.

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"Якщо торік ми зібрали 3,7 млн тонн зернових, то цьогоріч, за прогнозами фахівців, зможемо вийти лише на 1,2 млн тонн", - наголосив він.

Під час зустрічі з фермерами оцінювали масштаби завданих збитків та обговорювали всі можливі загрози, адже домогосподарства вже другий рік потерпають від засухи - можуть втратити до 2 млрд грн.

Голова ОДА акцентував, що наразі завдання №1 - не допустити банкрутства низки агропідприємств, скоординувати зусилля з фермерами та гарантувати продовольчу безпеку регіону. Ситуація з АПК настільки критична, додав Куций, "що ми вже направили декілька звернень та розраховуємо на допомогу Кабміну".

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Крім того, ОДА звернулась до банківських установ, аби ті відтермінували погашення кредитів або надали пільгові умови для сільгоспвиробників, які постраждали від посухи. "Збираємо пропозиції для технічного вирішення проблеми. Здолати катастрофічні наслідки посухи буде складно, але можливо при співпраці фермерів, науковців та держави", - підсумував очільник ОДА.

Фото Максима Куцого, ФБ