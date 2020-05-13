Уряд додатково фінансово підтримає аграріїв

Уряд розширив коло підприємців агропромислового комплексу, які зможуть отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Уряд розуміє, що в умовах коронакризи українські аграрії потребують додаткової фінансової допомоги, зокрема для проведення весняно-польових робіт. На сьогоднішньому засіданні Кабміну розширили коло підприємців АПК, які зможуть отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами. Передбачається, що для реалізації цих цілей буде спрямовано 1,2 млрд грн бюджетних коштів», - написав Шмигаль.

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За його інформацією, це рішення дозволить зменшити фінансове навантаження на агропромислові підприємства.

«Як наслідок, аграрії зможуть за рахунок зменшення витрат на виробництво знизити вартість реалізованої продукції», - підсумував прем'єр-міністр.