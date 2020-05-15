Коронавірус виявили у 11 ченців монастиря УПЦ МП на Хмельниччині

На Хмельниччині виявили COVID-19 у 11 ченців Городищенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Про це розповів на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінет, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Остання інформація, яка надійшла перед самим брифінгом, - у Хмельницькій області додалося ще 17 осіб, у яких виявили COVID-19. Тобто це вже не 235 осіб, як повідомлялося зранку, а 252. Хочу наголосити, що з-поміж цих 17 осіб 11 - монахи монастиря в Городищах Шепетівського району, по три особи - з міста Кам'янця-Подільського і Кам'янець-Подільського району. Всі ці особи є в стані, який дозволяє їм лікуватися амбулаторно", - поінформував Габінет.

Збільшення випадків захворювань в області голова ОДА пов'язує з недотриманням карантинних вимог під час Великодніх свят і поминальних днів - звідтоді спливло два тижні, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19, зазначає Габінет.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.