На Закарпатті за добу виявлено 25 випадків захворювання на коронавірус

Вже кілька днів поспіль рівень захворюваності на коронавірус серед населення не перевищує 5,3%. За останню добу протестовано 472 осіб, у 25 з них виявлено COVID-19.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА поінформувала директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Закарпаття показує позитивну динаміку щодо захворюваності на коронавірус. За останню добу протестовано 472 осіб, у 25 з них виявлено COVID-19. Це становить 5,3%. Така ситуація зберігається протягом кількох останніх днів. Відтак, можемо говорити, що на Закарпатті у протіканні пандемії ми досягли плато”, - сказала Біров.

Станом на сьогодні, 15 травня, в області у 816 осіб визначено діагноз COVID-19.

В цій ситуації стає легше працювати медзакладам області, пояснила Біров.

“Наші заклади охорони здоров'я можуть працювати в спокійному режимі. Немає авральної кількості хворих”, - наголосила вона.

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Також великим позитивом є те, що основна маса хворих на коронавірус закарпатців лікується амбулаторно, зазначила Біров.

Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу виявлено 483 нових випадків, серед яких 48 дітей та 142 медпрацівників, зафіксовано 20 летальних випадків. Загалом одужали 4473 людини, померли 476.