На Закарпатті за добу виявлено 25 випадків захворювання на коронавірус

На Закарпатті за добу виявлено 25 випадків захворювання на коронавірус

Укрінформ
Вже кілька днів поспіль рівень захворюваності на коронавірус серед населення не перевищує 5,3%. За останню добу протестовано 472 осіб, у 25 з них виявлено COVID-19.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА поінформувала директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Закарпаття показує позитивну динаміку щодо захворюваності на коронавірус. За останню добу протестовано 472 осіб, у 25 з них виявлено COVID-19. Це становить 5,3%. Така ситуація зберігається протягом кількох останніх днів. Відтак, можемо говорити, що на Закарпатті у протіканні пандемії ми досягли плато”, - сказала Біров.

Станом на сьогодні, 15 травня, в області у 816 осіб визначено діагноз COVID-19.

В цій ситуації стає легше працювати медзакладам області, пояснила Біров.

“Наші заклади охорони здоров'я можуть працювати в спокійному режимі. Немає авральної кількості хворих”, - наголосила вона.

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Також великим позитивом є те, що основна маса хворих на коронавірус закарпатців лікується амбулаторно, зазначила Біров.

Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу виявлено 483 нових випадків, серед яких 48 дітей та 142 медпрацівників, зафіксовано 20 летальних випадків. Загалом одужали 4473 людини, померли 476.

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