На Закарпатті від коронавірусу помер ромський барон. На момент смерті чоловіку було 62-роки, він мав 12 дітей.

Про це повідомляють на сторінці Центру протидії коронавірусу Закарпаття у Facebook.

“На Закарпатті від коронавірусу помер ромський барон. На момент смерті чоловіку було 62 роки, він був багатодітним батьком і мав дванадцять дітей”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на початку травня у ромському поселені Підвиноградова був виявлений перший випадок коронавірусу.

Станом на 14 травня у 791 закарпатця встановлено діагноз COVID-19, із яких - 184 медики та 47 дітей.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.

Фото: facebook/Центр протидії коронавірусу. Закарпаття