У Чернівцях померло 5-місячне немовля з ВІЛ-інфекцією, пневмонією та підозрою на COVID-19

У Чернівцях померло 5-місячне немовля, в якого була ВІЛ-інфекція, вроджена вада серця, двобічна пневмонія та підозра на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків. 5-місячний хлопчик із ВІЛ-інфекцією, народжений від ВІЛ-інфікованої матері. Мав вроджену ваду серця, двобічну пневмонію, підозру на коронавірус. Мати була неприхильною до лікування, останні місяці не з’являлася на огляд до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу в області померли четверо пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Усі померлі, крім коронавірусу, мали також супутні захворювання.

"Жінка 1937 р. н. із Герцаївського району. Мала двобічну пневмонію, ішемічну хворобу серця. ПЛР-тест позитивний. 83-річний чернівчанин, який переніс другий інфаркт. Мав гіпертонію, цукровий діабет, двобічну пневмонію. COVID-19 підтверджено. Жінка із Глибоччини, 1941 р. н., мала двобічну пневмонію, тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Коронавірус у неї підтверджено. Жінка 1968 р. н. із Сторожинецького району. Хворіла на гіпертонію, мала надмірну вагу. Через пневмонію довгий час була підключена до апарату штучної вентиляції легень, ПЛР-тест позитивний", - додали у Чернівецькій ОДА.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 98.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.