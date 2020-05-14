У Чернівцях пікетують мерію з вимогою відкрити непродовольчі ринки
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Обласна комісія з ТЕБ та НС учора прийняла рішення передати повноваження відкривати ринки та магазини місцевій владі. Тому сьогодні міська рада збирається на сесію, і депутати приймуть відповідне рішення", - сказав Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, який вийшов до пікетувальників.
За його словами сесія міської ради запланована на 14:00. У сесійній залі очікують, поки збереться достатня кількість депутатів для кворуму.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 травня комісія з питань ТЕБ та НС у Чернівецькій області вирішила продовжити обмеження на роботу непродовольчих магазинів і ринків та надання стоматологічних послуг.
Проте, вже у середу, 13 травня, міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила у Чернівцях роботу салонів краси, ремонтних майстерень та надання стоматологічної допомоги.
Станом на ранок 14 квітня у Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.
На ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.