У Чернівцях пікетують мерію з вимогою відкрити непродовольчі ринки

У Чернівцях близько сотні місцевих підприємців влаштували перед меріїєю пікет, люди вимагають відновити роботу непродовольчих магазинів та ринків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обласна комісія з ТЕБ та НС учора прийняла рішення передати повноваження відкривати ринки та магазини місцевій владі. Тому сьогодні міська рада збирається на сесію, і депутати приймуть відповідне рішення", - сказав Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, який вийшов до пікетувальників.

За його словами сесія міської ради запланована на 14:00. У сесійній залі очікують, поки збереться достатня кількість депутатів для кворуму.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 травня комісія з питань ТЕБ та НС у Чернівецькій області вирішила продовжити обмеження на роботу непродовольчих магазинів і ринків та надання стоматологічних послуг.

Проте, вже у середу, 13 травня, міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила у Чернівцях роботу салонів краси, ремонтних майстерень та надання стоматологічної допомоги.

Станом на ранок 14 квітня у Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.

На ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.