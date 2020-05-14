Другий день поспіль в Тернополі не зареєстровано випадків захворювань на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«У Тернополі другий день поспіль - жодного нового випадку COVID-19. У цілому ж, станом на ранок 14 травня в Тернопільській області за результатами ПЛР-тестування лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з яких: 963 серед дорослих та 70 - серед дітей. Видужало 432 особи, 21 випадок летальний», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Тернопільському обласному лабораторному центрі, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19.

Станом на 14 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 847 випадків COVID-19. За добу - 422 нових випадків, одужало - 427 людей.