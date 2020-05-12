На Тернопільщині змогли втримати ситуацію з коронавірусом – МОЗ

У Тернопільській області фахівці та мешканці краю зуміли втримати ситуацію із поширенням COVID-19 на такому рівні, аби не було пікових навантажень на лікарні.

Цю тезу висловила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак під час робочої поїздки Тернопільщиною, повідомляє пресслужба ОДА.

«Потрібно віддати належне професіоналізму колег з Тернопільщини, їх злагодженій праці у важких напружених умовах. А мешканці області, дотримуючись правил карантину, допомогли втримати ситуацію, щоб не було пікових навантажень на лікарні. Нині рівень інфікування в області сягає 98 випадків на 100 тисяч населення. Якщо ж говорити про показник летальності, то на Тернопільщині він становить 2%. По Україні - 2,7 %», - сказала Микичак.

Вона також додала, що при цьому, в деяких медичних закладах напруга була досить серйозна.

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Заступниця міністра охорони здоров'я України оглянула готовність Тернопільського фтизіопульмонологічного медцентру до роботи на час епідемії

Зараз тут перебуває троє хворих на COVID-19. Важкохворих серед них немає. Також на лікуванні перебувають 40 хворих на туберкульоз.

Нині у медичному центрі отримані від Національної служби здоров'я України кошти покривають лише 36% від потреби.

Микичак наголосила, що «ніхто осторонь виконання протитуберкульозних заходів стояти не повинен». Вона додала, що після впровадження Програми медичних гарантій більшість лікарень в регіонах отримали скорочене фінансування.

Щодо ситуації у Тернопільському фтизіопульмонологічному медцентрі, то за словами Микичак, ситуацію розглянуть у МОЗ, із залученням відповідних спеціалістів як міністерства, так і облдержадміністрації.

Як повідомляло агентство, станом на 12 травня в Тернопільській області зафіксовано 1021 випадок захворювань на коронавірус, з них 20 – летальних, видужало 362 особи.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.