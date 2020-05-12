На Тернопільщині змогли втримати ситуацію з коронавірусом – МОЗ
Цю тезу висловила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак під час робочої поїздки Тернопільщиною, повідомляє пресслужба ОДА.
«Потрібно віддати належне професіоналізму колег з Тернопільщини, їх злагодженій праці у важких напружених умовах. А мешканці області, дотримуючись правил карантину, допомогли втримати ситуацію, щоб не було пікових навантажень на лікарні. Нині рівень інфікування в області сягає 98 випадків на 100 тисяч населення. Якщо ж говорити про показник летальності, то на Тернопільщині він становить 2%. По Україні - 2,7 %», - сказала Микичак.
Вона також додала, що при цьому, в деяких медичних закладах напруга була досить серйозна.
Заступниця міністра охорони здоров'я України оглянула готовність Тернопільського фтизіопульмонологічного медцентру до роботи на час епідемії
Зараз тут перебуває троє хворих на COVID-19. Важкохворих серед них немає. Також на лікуванні перебувають 40 хворих на туберкульоз.
Нині у медичному центрі отримані від Національної служби здоров'я України кошти покривають лише 36% від потреби.
Микичак наголосила, що «ніхто осторонь виконання протитуберкульозних заходів стояти не повинен». Вона додала, що після впровадження Програми медичних гарантій більшість лікарень в регіонах отримали скорочене фінансування.
Щодо ситуації у Тернопільському фтизіопульмонологічному медцентрі, то за словами Микичак, ситуацію розглянуть у МОЗ, із залученням відповідних спеціалістів як міністерства, так і облдержадміністрації.
Як повідомляло агентство, станом на 12 травня в Тернопільській області зафіксовано 1021 випадок захворювань на коронавірус, з них 20 – летальних, видужало 362 особи.
Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.