Червоний Хрест направив майже 80 тонн гумдопомоги жителям окупованого Донбасу

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив 78 тонн гуманітарної допомоги жителям окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Щоб допомогти цивільним громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили їм гуманітарний вантаж”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, сьогодні чотири вантажівки з продуктовими наборами та товарами медичного призначення, загальною вагою 78 тонн, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке».

Фото: dpsu.gov.ua