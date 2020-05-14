Червоний Хрест направив майже 80 тонн гумдопомоги жителям окупованого Донбасу

Червоний Хрест направив майже 80 тонн гумдопомоги жителям окупованого Донбасу

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Укрінформ
Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив 78 тонн гуманітарної допомоги жителям окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Щоб допомогти цивільним громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили їм гуманітарний вантаж”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, сьогодні чотири вантажівки з продуктовими наборами та товарами медичного призначення, загальною вагою 78 тонн, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке».

Фото: dpsu.gov.ua

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