Червоний Хрест запускає роботу власного інформаційного центру

Національне Товариство Червого Хреста України запустило роботу інформаційного центру.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила менеджер з комунікацій Товариства Червоного Хреста України Марія Єрьоменко.

"Товариство Червоного Хреста України запустило роботу інформаційного центру... Ми отримуємо інформацію про потреби людей, які опинилися у скрутних обставинах, та шукаємо способи їм допомогти, а також сподіваємося на вашу підтримку діяльності Червоного Хреста", - зазначила вона.

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Єрьоменко додала, що за телефоном 0 800 332 656 кожен може отримати відповідь на питання про роботу Червоного Хреста та партнерських установ, в тому числі, пов’язану з протидією коронавірусу.

Також інформаційний центр приймає пропозиції щодо волонтерства та співробітництва.