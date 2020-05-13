У Чорнобильській зоні ліквідували всі лісові пожежі - Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ та поступово зникла з інформаційного простору. Тим не менш, наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано", - сказав Зеленський.

Президент подякував рятувальникам і пожежникам за їх тяжку працю.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.