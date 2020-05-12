На Чернігівщині ліквідували пожежу на торфовищах - гасили майже місяць

Рятувальники Чернігівщини напередодні нарешті загасили пожежу на торфовищі на площі 90 га, яка з 14 квітня тривала біля с. Смолин Чернігівського району.

Про це сьогодні повідомило управління ДСНС України в Чернігівській області.

"Станом на 16 год. 30 хв. ліквідовано пожежу торфу, яка сталася 14.04.2020 року на території Гончарівської селищної ради (Чернігівський район, біля с. Смолин). Загалом ліквідовано осередки займання на площі 90 га", - ідеться у повідомленні.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, пожежа сталася на розробках Смолинського торфобрикетного заводу - філії ДП "Чернігівторф". Горіння відбувалося на глибині 30-40 см при глибині залягання торфу 3-6 м. До ліквідації пожежі залучалось 10 одиниць техніки та 33 працівники від УДСНС та торфозаводу.

Загалом із 1 січня цього року рятувальники Чернігівщини загасили 95,3 га тліючих торфовищ.

Фото: ДСНС