У Миколаєві померлим від коронавірусу не проводять патолого-анатомічні дослідження

У Миколаєві людям, які померли маючи діагноз коронавірус, не проводять патолого-анатомічні дослідження, попри рекомендації лікарів.

Про це в ході засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС заявила головний лікар «Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб» Світлана Федорова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі хворі на коронавірус мешканці Миколаївщини померли в нашій лікарні. На кожній історії хвороби я персонально написала «направляю на патолого-анатомічне дослідження». Чому не провели ці розтини? Хто давав таке розпорядження? Сьогодні всі ці історії хвороб знаходяться в МОЗ на контролі. Київ, Чернігів та інші міста це роблять. Так, є окремі регіони, які відмовилися робити посмертний розтин, але там є відповідні рішення штабу, приписи. У нас цього немає», - сказала Федорова.

На її думку, проводити розтин важливо. Адже тоді можна уникнути звинувачень на кшталт того, що, мовляв, людина померла від інфаркту, а їй написали коронавірус.

«У нас був такий хворий з інфарктом. Але ми його стабілізували. І якби було проведено розтин, то всі б знали напевне, від чого людина померла і у засобах масової інформації не було б відповідних натяків», - зазначила головний лікар.

Станом на ранок 13 травня в Миколаївській області всього зареєстровано 228 хворих на COVID 19 , п’ятеро померло.

Загалом в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.