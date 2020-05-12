Житомирський лабцентр взяв на роботу нових лікарів і збільшив свої потужності

Житомирський обласний лабораторний центр залучив до роботи ще 2 лікарів і тепер може опрацьовувати до 200 проб на COVID-19 за добу.

На цьому під час брифінгу наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Збільшив потужності наш обласний лабораторний центр. Зараз він може робити від 180 до 220 тестів на добу. Фактично, ми бачимо, що на вихідні співробітники і самі апарати були завантажені максимально. Наш лабораторний центр провів майже 600 ПЛР-тестів», - зауважив Бунечко.

Він пояснив, що потужності лабцентру вдалося збільшити завдяки тому, що туди на роботу взяли ще 2 лікарів-інфекціоністів.

«На сьогодні маємо в черзі близько 180 відборів зразків. Практично зараз ідемо доба в добу і не допустимо збільшення черги так, як було коли мали в ній 800 зразків», - додав голова ОДА.

Бунечко додав, що не має інформації про звільнення директора Житомирського обласного лабораторного центру та одночасно головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова, що раніше анонсував головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Минулого тижня в обласній клінічній лікарні відкрили відділ ПЛР-діагностики, де зможуть упродовж доби перевіряти до 35 проб на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирський лабцентр через перевантаженість планував 7-9 травня призупинити прийом проб з підозрою на COVID-19, окрім як від малолітніх дітей та важкохворих. Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що звернеться в МОЗ та головного державного санлікаря щодо зміни керівництва центру. Після того частину проб, що були в черзі з 24 квітня передали на опрацювання до Києва. Натомість Віктор Ляшко заявив, що прийнято рішення дати розпорядження припинити виконання обов’язків Парамоновим.

На Житомирщині наразі 525 підтверджених випадків коронавірусу, 54 хворих одужало, а 12 померло.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.