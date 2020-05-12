На Київщині виявили ще 23 випадки коронавірусу, два з них - смертельні

У Київській області підтверджено 1023 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, з них у 93 дітей та 160 медичних працівників.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 12 травня 2020 року офіційно підтверджено 1023 випадки захворювання на коронавірус, з них у 93 дітей та 160 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останню добу виявлено 23 нових випадки.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено в таких районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 195 (м. Обухів -​ 88, смт. Козин – 22, м. Українка - ​29, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​ 5, с. Красне - 1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп’я - 1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 324 (м. Вишневе – 159, с. С. Борщагівка – 36, с. Крюківщина – 22, м. Боярка – 19, с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5, с. Гатне -​ 6, с. Святопетрівське – 12, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -​ 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 1, с. Чабани – 1);

7 – у Баришівському р-ні ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

7 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка-1, Фурси - 2, м. Узин – 4);

31 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 3, с. Городище – 1, с. Дударків - 1, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5);

48 – у Броварському р-ні (9 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1 - с. Погреби, 13 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець); 2 – c. Заворичі, 1 - с. Шевченкове, с. Залісся -1).

7 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво - 2; смт. Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці - 1);

20 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка - 1; с.Здорівка - 3; с. Глеваха – 6; с. Безп’ятне - 1);

13 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 3, с. Старі Петрівці – 1, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичі - 1, с. Новосілки - 1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);

2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки – 1);

12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 2; с. Почепин - 1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);

30 – у Кагарлицькому р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 4; с. Новосілки ​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець – 1);

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с. Дівички – 1);

Два у Поліському р-ні (1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

3 – у Рокитнянському р-ні ( 1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке, 1 - с. Ольшаниця);

7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

1– у Таращанському р-ні (с.Лука);

2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1);

6 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 2 - с. Івки);

3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

2 - Сквирський р-н (с. Самгород);

У м. Біла Церква – 24, смт. Баришівка - 1, м. Бровари – 33, м. Бориспіль ​- 38, смт. Бородянка – 3, м. Буча – 24, м. Березань ​- 1, м. Васильків – 18, смт. Глеваха – 2, смт. Володарка – 3, м. Вишгород ​- 17, м. Ірпінь – 30, м. Макарів - 1, м. Фастів – 20, смт Ворзель – 4, смт. Гостомель – 8, смт. Коцюбинське – 11, смт. Ставище – 1, м. Кагарлик – 33, м. Переяслав ​- 7, смт. Рокитне – 6, м. Богуслав – 2, м. Яготин – 2, смт. Іванків – 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 188 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 835 осіб.

Одужало 173 людини, у тому числі 16 дітей. За час пандемії померло 22 людини.

За добу зафіксовано два летальних випадки.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3200 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 35 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5282 контактними особами.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.