На Рівненщині зареєстрували ще 17 нових випадків коронавірусу

На Рівненщині зареєстрували ще 17 нових випадків коронавірусу

Укрінформ
11 травня на Рівненщині підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, всього в області виявили 1021 випадок інфікування.

"Станом на вечір 11 травня на Рівненщині зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1021 випадок захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

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Нові випадки діагностували в осіб від 29 до 65 років. Також захворіла одна дитина 5 років. 

Загалом в області інфікувались 215 медичних працівників та 78 дітей. У лікарнях перебувають 226 пацієнтів із коронавірусом. Померли від спричинених хворобою ускладнень 23 людини. 

Як повідомляло агентство, у Рівненській області найбільше хворих на коронавірус у Рівному та Сарненському районі.

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Загалом в Україні станом на ранок 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Померли 17 осіб, одужали – 228.

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