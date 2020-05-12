На Рівненщині зареєстрували ще 17 нових випадків коронавірусу

11 травня на Рівненщині підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, всього в області виявили 1021 випадок інфікування.

"Станом на вечір 11 травня на Рівненщині зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1021 випадок захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Нові випадки діагностували в осіб від 29 до 65 років. Також захворіла одна дитина 5 років.

Загалом в області інфікувались 215 медичних працівників та 78 дітей. У лікарнях перебувають 226 пацієнтів із коронавірусом. Померли від спричинених хворобою ускладнень 23 людини.

Як повідомляло агентство, у Рівненській області найбільше хворих на коронавірус у Рівному та Сарненському районі.

Загалом в Україні станом на ранок 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Померли 17 осіб, одужали – 228.