Рівненська філія Суспільного працюватиме дистанційно - у співробітників виявили COVID-19

Із 12 травня усі працівники Рівненської філії Суспільного переходять на дистанційний режим роботи через підтвердження випадків захворювання на COVID-19 у кількох співробітників мовника.

Про це повідомляє сайт UA: РІВНЕ.

«Основне завдання нашої команди зараз — не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров’я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі запроваджені на філії заходи, ніхто не є захищеним на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог», - сказала менеджер Рівненської філії Суспільного Людмила Хома.

У приміщеннях UA: РІВНЕ була проведена дезінфекція, усі колеги, які контактували з інфікованими, знаходяться на самоізоляції.

Команда Суспільного мовника Рівненщини продовжить працювати дистанційно, щоб забезпечувати рівнян важливою і своєчасною інформацією.

«Незважаючи на надзвичайну ситуацію і зміну режиму роботи філії, аудиторія UA: РіВНЕ і надалі отримуватиме оперативну інформацію на платформах мовника. Команда працюватиме дистанційно. Найважливіше — відображатиме рухомий рядок в телеефірі. За всіма подіями регіону уважно стежить діджитал-команда філії, яка завжди тримає рівнян в курсі справ на сторінках соцмереж», — зазначив продюсер Рівненської філії Суспільного Михайло Чубай.

У телеефірі з 7:00 до 23:00 буде контент міжрегіональної платформи Суспільного мовлення: уроки для 11 класу, всеукраїнський марафон «На карантині», національні новини та інші програми, що відповідають ліцензії. Постійний рухомий рядок повідомлятиме про усі важливі місцеві новини.

У радіоефірі звучатиме загальнонаціональна станція UA: Українське радіо.

З 18 березня команда Суспільного Рівненщини працює зі змінами, зважаючи на загальнонаціональний карантин у зв’язку із поширенням вірусу COVID-19.