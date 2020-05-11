На Рівненщині — вже понад 1000 хворих на COVID-19

Кількість хворих на коронавірус у Рівненській області перетнула тисячну межу.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Станом на ранок 11 травня на Рівненщині зафіксовано 1004 випадки захворювання на коронавірус. З них – 205 медпрацівників, 77 - дітей. На сьогодні госпіталізовано - 226 осіб. За добу виявлено 49 нових інфікованих на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 23 людини.

Вчора пішли з життя 83-річна жінка з Дубно, 66-річна рівнянка та 58-річна мешканка Вараша. Одужали 173 хворих.

Як повідомляло агентство, у Рівненській області найбільше хворих на коронавірус у Рівному та Сарненському районі.

Загалом в Україні станом на ранок 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Померли 17 осіб, одужали – 228.