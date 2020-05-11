На Київщині - вже тисяча випадків коронавірусу

У Київській області за останню добу зафіксовано 28 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

"За останню добу виявлено 28 нових випадків (захворювання на коронавірус в області - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 11 травня 2020 року офіційно підтверджено 1000 випадків захворювання на коронавірус, з них у 91 дитини та 158 медичних працівників.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області): в Обухівському районі – 182, у Києво-Святошинському – 325, у Баришівському - 7, у Білоцерківському - 7, у Бориспільському - 27, у Броварському - 47, у Бородянському - 7, у Васильківському - 20, у Вишгородському - 13, в Іванківському - 2, у Макарівському - 12, у Миронівському - 3, у Кагарлицькому - 29, у Переяслав-Хмельницькому - 7, у Поліському - 2, у Рокитнянському - 2, у Ставищенському - 7, у Таращанському - 1, у Згурівському - 2, у Богуславському - 6, у Фастівському - 3 і у Сквирському - 2.

Крім цього, у Білій Церкві за весь період епідемії було зафіксовано 24 випадки, у Броварах – 32, у Борисполі - 38, у смт Бородянка – 3, у Бучі – 23, у Березані - 1, у Василькові - 18, у смт Глеваха – 2, у смт Володарка – 3, у Вишгороді - 16, в Ірпені - 30, в Макарові -1, у Фастові – 20, у смт Ворзель – 4, смт Гостомель – 8, у смт Коцюбинське – 10, у смт Ставище – 1, у Кагарлику - 33, у Переяславі - 7, у смт Рокитне – 6, у Богуславі – 2, Яготині - 2 та у смт Іванків – 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 185 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 815 осіб.

Одужали 168 людей, у тому числі 16 дітей.

За час пандемії на Київщині померли 20 людей.

За період з 14 березня 2020 року всього до Київського обласного лабораторного центру надійшла 3171 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5276 контактними особами.