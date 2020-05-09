У Сумах з понеділка згортають карантинні блокпости

У Сумах з понеділка, 11 травня, припиняють роботу створені на період карантину контрольно-пропускні пункти.

Рішення про їх згортання ухвалили під час чергового засідання Сумського міськвиконкому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 26 березня 2020 року № 170 «Про додаткові обмежувальні заходи щодо запобігання та поширення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19». Дане рішення набуває чинності з 11 травня 2020 року», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, з 26 березня Сумський міськвиконком запровадив додаткові обмежувальні заходи щодо запобігання та поширення на території Сумської міської ОТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зокрема, виконком ухвалив рішення створити стаціонарні контрольно-пропускні пункти на в’їздах на територію Сумської міської ОТГ. Загалом їх функціонує шість. На цих КПП чергові бригади із числа медиків, працівників поліції та Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби здійснююють пірометричний контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу та вантажів авто, проводять дезінфекційні заходи.

Станом на ранок 9 травня у Сумській області 152 офіційно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, що на 5 більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Одужали 72 особи.

Загалом в Україні станом на 9:00 9 травня 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 515 нових випадків.