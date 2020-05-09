Проросійська організація влаштувала у Запоріжжі автопробіг під червоними прапорами

У Запоріжжі активісти проросійської організації "Полк перемоги" провели автопробіг під червоними прапорами. Поблизу Алеї бойової слави їх заблокували патріотично налаштовані городяни, конфлікт погасила поліція.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля Алеї Бойової Слави з самого ранку збираються городяни, щоб покласти квіти, чергує декілька сотень правоохоронців. Людей пускають лише у масках і по дві особи.

Близько 10:30 від Площі Героїв на Алею приїхала колона машин ветеранів АТО. Слідом за ними по проспекту Соборному проїхала колона "Полку перемоги" з червоними прапорами.

Поблизу Алеї проросійські активісти зупинилися, розпочалася словесна перепалка з українськими патріотами. Один з чоловіків зірвав червоний прапор і кинув на землю.

Правоохоронці відтіснили людей, після чого машини проросійської організації поїхали до меморіалу "Скорботна мати".

У Запоріжжі влаштували автопробіг під червоними прапорами / Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ

Як раніше повідомлялося, 8 травня в приміщенні "Полку перемоги" проходили обшуки. Правоохоронці вилучили прапори, газети. Відкрито кримінальну справу за ознаками ст. 436-1 КК України.