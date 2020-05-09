Представники командування українського флоту привітали 99-річного ветерана-морпіха Івана Кулібабу з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Під балконом його квартири дали концерт музиканти військового оркестру, повідомляє служба зв’язків з громадськістю ВМС України у Facebook .

"В Одесі сьогодні, 9 травня, представники командування Військово-морських сил Збройних сил України привітали з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні полковника у відставці, 99-річного ветерана Івана Кулібабу. З найкращими побажаннями і подарунками до будинку, де він живе, прибули командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко, керівник штабу ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов, представники спілки ветеранів Одещини, музиканти Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України, громадські активісти та небайдужі жителі міста", - йдеться у повідомленні.

В Одесі військовий оркестр заграв для 99-річного ветерана-морпіха/Фото: ВМС ЗС, Фейсбук

Зазначається, що очільник національного флоту адмірал Воронченко подякував ветерану за здобутий у горнилі війни мир на нашій землі, проявлену мужність і героїзм перед обличчям ворога і побажав йому доброго здоров’я і довгих років життя.

Своєю чергою Іван Кулібаба із балкону квартири висловив вдячність за теплі привітання та окремо військовим морякам за допомогу та піклування.

У ВМС нагадали, що народився Кулібаба 14 жовтня 1920 року на Полтавщині, зустрів війну 22 червня під час служби у підрозділі морської піхоти Чорноморського флоту. Він – славний нащадок української козацької династії, призваний на військову службу до військово-морського флоту в 1939 році, учасник оборони Керчі, Новоросійська, десанту на Малу Землю.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року мер Одеси розпорядився виготовити пам'ятний знак «75 років Перемоги» для вшанування ветеранів міста - учасників бойових дій, ветеранів війни та активних учасників ветеранського руху.

Станом на квітень 2019 року в Одесі проживали восьмеро учасників Другої світової війни, які брали участь у боях за звільнення Одеси.

Фото: ВМС України, Фейсбук